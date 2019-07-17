Страницу Леди Гаги в Instagram атаковали россияне
Страницу американской певицы Леди Гаги в Instagram атаковали россияне после громкой новости о романе артистки с Бредли Купером.
Авторами подавляющего большинства русскоязычных комментариев являются женщины. Буквально сразу после появления новости о том, что певица переехала к бывшему возлюбленному Ирины Шейк, количество русскоязычных слов под постом Гаги начало явно увеличиваться.
Причем, слова эти были явно не доброжелательными. Женщины принялись обвинять певицу в том, что она увела мужа у российской модели Шейк.
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To the launch of #HAUSLABORATORIES. Cheers to a wonderful day 1
Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)
«Верни Бредли. Ирина Лучше», оставила комментарий подписчица, который набрал почти 10 тысяч лайков.
«Бредли, моргни два раза если ты в плену», написала еще одна россиянка.
«Комменты — огонь. Русская бабская солидарность», прокомментировала активность россиян пользователь соцсети.
Последующие публикации, которые позже выложила артистка возымели еще большую популярность среди жителей России. К слову, настроение настроение постепенно переросло из агрессивно-возмущенного в шутливое.
Теперь пользователи пишут на странице Гаги анекдоты на тему стереотипов о русских, делятся рецептами еды и советуются друг с другом насчет злободневных проблем. К новому развлечению подключилась и звезды.
«Гуси-гуси — га-га-га», написала Эвелина Бледанс под очередным фото Гаги.
«Ребят, у кого медведь в июле линял? Что с этим делать? Балалайку не советовать, — играли. Не помогает», пошутила подписчица под очередным фото певицы.
«Это Самый весёлый русский паблик из всех что я видела», заявила пользователь соцсети.
Напомним, что накануне новости об отношениях Гаги и Купера стало известно, что актер и его жена — российская модель Ирина Шейк — решили развестись.
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