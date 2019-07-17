Пост Леди Гаги набрал более 300 тысяч комментариев из-за российского флешмоба
Русскоязычные пользователи в Instagram устроили флешмоб на странице популярной американской певицы Леди Гаги. Под последним постом артистки уже набралось свыше 300 тысяч комментариев.
Причина такой активности связана со слухами о возможном романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером. Изначально россияне оставляли сообщения, указывающие на их отношение к расставанию Купера с российской моделью Ириной Шейк. Многие американские источники утверждают, что причиной разрыва отношений звездной пары стал роман Купера с Леди Гагой.
Позже пользователи переключились на другие темы — стали обсуждать погоду, играть друг с другом в города, размещать рецепты пирога и списки фильмов для просмотра.
Примечательно, что под постом Леди Гаги отметились и российские звезды.
— А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное? Почем? — написал певец Сергей Жуков.
Напомним, официально о расставании Купера и Шейк стало известно в мае.
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