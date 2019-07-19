МИД РФ заявил о закрытии темы «винных санкций» в отношении Грузии
Тема «винных санкций» в отношении Грузии закрыта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По его словам, законодатели действительно рассматривали возможность введения ограничений на поставку ряда товаров из Грузии в Россию. Однако на фоне санкционного давления со стороны западных государств этот вопрос был снят с обсуждения, сообщает РИА Новости.
МИД РФ с крайней осторожностью подходит к возможности введения ограничительных мер в отношении других стран. Григорий Карасин отметил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией.
Напомним, что вопрос о введении «винных санкций» обсуждался в связи с временным закрытием авиаперевозок в Грузию. Запрет был введен 8 июля.
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