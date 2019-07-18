Грузия должна выполнить три условия для нормализации отношений с Россией
Российские власти настроены на нормализацию отношений с Грузией, они готовы отказаться от идеи отмены виз для грузинских граждан и возобновить авиаперелеты, если в Тбилиси согласятся выполнить три условия. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
— Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Это вполне обоснованная и адекватная реакция, — заявил Григорий Карасин корреспонденту «Известий».
По словам дипломата, отношения России и Грузии были разорваны в сентябре 2008 года по инициативе Михаила Саакашвили после неудавшейся агрессии против Южной Осетии.
Затем накалили ситуацию события в Тбилиси 20 июня: антироссийские настроения на визит в Грузию депутатов из России и нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина из уст ведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии. Генеральный директор телекомпании тогда заявил, что обсценная лексика не является приемлемой формой подачи мысли, но вместе с тем «это абсолютно в рамках закона и Конституции».
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