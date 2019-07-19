Дочь Пугачевой и Галкина похвасталась сброшенными 11 калориями
Российский юморист Максим Галкин опубликовал новый пост на своей странице Instagram. На этот раз он снова показал своим поклонникам их с Аллой Пугачевой дочь Лизу, которая не устает удивлять подписчиков звезды своими талантами и артистизмом.
— Лиза и ее 11 калорий, — подписал публикацию Галкин.
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
На видео девочка с восторгом рассказывает о том, что сожгла одиннадцать калорий, занимаясь на тренажере. В конце ролика она послала подписчикам папы воздушный поцелуй.
Пользователи Сети не смогли устоять перед обаянием шестилетней Лизы и отреагировали на пост в комментариях.
«Какая умная девочка», — написала подписчица
«Люблю эту девочку», — прокомментировала публикацию поклонница Галкина.
Коллеги артиста тоже не поскупились на комплименты.
«Гениально», — восхитилась Яна Рудковская.
«Чудо», — сделала комплимент маленькой Лизе Алика Смехова.
Ведущий программы «Лучше всех» Галкин часто снимает на видео их с Аллой Пугачевой детей — Лизу и Гарри. Подписчики всегда активно реагируют на маленьких талантов и отмечают, что наследники очень похожи на знаменитых родителей.
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