«Убегайте кто как сможет»: пострадавшая рассказала об инциденте в Шереметьеве
Boeing 737 авиакомпании Nordwind не смог взлететь в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне. С пострадавшей женщиной побеседовали журналисты РЕН ТВ.
По ее словам, в салоне было сильное задымление. Люди покинули самолет на надувном трапе. Группа мужчин помогала женщинам при эвакуации. Экипаж ждал момента, когда все пассажиры покинут борт.
В салоне не возникло давки. Мужчины успокаивали всех и кричали, что ничего опасаться не стоит.
— А стюардесса сказала: «Убегайте кто как сможет». Когда я эти слова услышала, я поняла, что действительно что-то серьезное, — рассказала очевидец событий.
В результате инцидента пострадали восемь человек. Двоих пришлось госпитализировать, однако они получили незначительные травмы. Резервный рейс с пассажирами Boeing 737 успешно приземлился в Ереване.
Читайте также: Следователи установили предварительную причину задымления самолета в Шереметьеве