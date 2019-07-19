Пострадавшие при задымлении самолета в Шереметьеве получили легкие травмы
Двое пассажиров попали в больницу с легкими травмами после эвакуации из самолета Boeing 747 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Пассажиры были госпитализированы в Химкинскую центральную клиническую больницу. В ходе инцидента пострадали восемь человек. Остальным медицинская помощь оказана амбулаторно. Последствия инцидента устраняла группа спасателей из 71 человека.
Самолет Boeing 737 Москва — Ереван должен был вылететь в столицу Армении ночью в пятницу, 19 июля. При попытке взлета в кабине пилотов произошло задымление. Резервный борт с пассажирами уже приземлился в Ереване.
Авиакомпанию «Нордвинд» проверят на предмет соблюдения требований воздушного законодательства. Следственный комитет начал устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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