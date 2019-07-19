Ространснадзор проверит «Нордвинд» после задымления самолета в Шереметьеве
• 07:14 • 19 июля 2019
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Самолет прекратил взлет в Шереметьеве из-за сигнала задымления в кабине пилотов
Фото: Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»
Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Нордвинд» после задымления самолета Москва — Ереван. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
По данным источника, авиакомпанию проверят на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.
Ранее сообщалось, что Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Ереван, прекратил взлет в Шереметьеве из-за сигнала задымления в кабине пилотов. Все 173 пассажира были эвакуированы. По данным МЧС, в результате инцидента пострадали восемь человек.
Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств и причин произошедшего.
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