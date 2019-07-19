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Происшествия

Очевидец рассказал об инциденте на борту самолета в Шереметьеве

Кирилл Николаев
• 09:08 • 19 июля 2019
Авиакомпанию проверят на предмет соблюдения требований воздушного законодательства
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Авиакомпанию проверят на предмет соблюдения требований воздушного законодательства
Фото: https://pixabay.com

Пассажир рейса Москва — Ереван рассказал о поведении пассажиров во время эвакуации после прерванного взлета.

По его словам, при взлете стало понятно, что самолет начинает тормозить. Через 20–30 секунд произошла остановка и объявили об эвакуации.

— При эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно, не было паники, — рассказал Зокир Нурматов телеканалу «Москва 24».

Инцидент с Boeing 737 произошел ночью в пятницу, 19 июля. Восемь человек получили травмы. В больницу госпитализировали двух человек.

Авиакомпанию «Нордвинд» проверят на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.

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