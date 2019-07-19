Следователи начали проверку по факту задымления самолета в Шереметьеве
По факту задымления на борту самолета Boeing 737 организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Ереван, прекратил взлет в аэропорту Шереметьево из-за сигнала задымления в кабине пилотов. По информации МЧС, во время эвакуации травмы получили восемь человек. Два пассажира госпитализированы.
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