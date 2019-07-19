Транспортная прокуратура проведет проверку из-за инцидента с самолетом в Шереметьеве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево с воздушным судном авиакомпании Nordwind Airlines.
В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Инцидент произошел 19 июля в 0:55. Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Ереван, прекратил взлет в Шереметьеве из-за сигнала задымления в кабине пилотов. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувным трапам. При осмотре воздушного судна, открытого огня не обнаружено.
По информации МЧС, во время эвакуации травмы получили восемь человек. Два пассажира были госпитализированы.
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