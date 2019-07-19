Лоза о познавательных передачах на ТВ: Чешут левое ухо правой ногой

Певец и музыкант Юрий Лоза раскритиковал познавательные программы на одном из российских телеканалов. Он считает, что привлекать внимание зрителей таким способом нельзя.

— У них же там через сюжет зеленые человечки и связанные с ними «страшные шокирующие тайны человечества», — написал артист в Facebook, предположив, что на канале работают конспирологи, готовые «в рамках предложенных условий нести всякую чушь вообще без каких-либо реальных доказательств».

В качестве примера Лоза приводит несколько больших пустых подземных помещений искусственного происхождения, найденных в некоем городе. Музыкант опроверг слова ведущего о том, что «в древности люди инстинктивно селились над подземными жилищами инопланетян», и что эти полости могли служить порталами «в другое измерение».

По словам музыканта, наши предки не только строили величественные здания, но и умели копать, и на самом деле это мог быть большой винный погреб или вещевой склад. В завершении Лоза заявил, что «самое простое объяснение скорее всего и есть самое правильное».

— Это так называемый «принцип простоты», который в нашей традиции определяется шутливой поговоркой — не надо чесать правое ухо левой ногой. Но ведь чешут и чешут, чешут и чешут!

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