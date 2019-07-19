Москвичей приглашают на битву тортов в парке Горького
«Сражение» на тортах пройдет в парке Горького 20 июля. Любители сладкого смогут посоревноваться в точности бросков, а также в умении уворачиваться от «снарядов» соперников.
Мероприятие приурочено к Международному дню торта. В качестве спортивных снарядов будут использоваться как покупные, так и торты собственного приготовления.
Для победы в сладкой битве нужно остаться максимально чистым, увернувшись от наибольшего числа бросков соперников. Участникам будут выданы защитные комбинезоны, поэтому переживать за сохранность собственной одежды не придется.
Битва пройдет под музыкальное сопровождение. Победителей ждут ценные призы. Вход на мероприятие свободный. Оно пройдет на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы
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