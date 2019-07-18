Спорт на свежем воздухе: какие активности есть в столичных парках

Лето, несмотря на пасмурную погоду, в самом разгаре. Московские парки приглашают горожан на спортивные занятия, которые бесплатно проводят высококвалифицированные тренеры.

К примеру, мастер-классы по активным видам спорта, лекции и многое другое ждут всех желающих на верандах здоровья, которые работают с начала сезона.

— Обширная программа веранд здоровья включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Громова. Кроме этого, с начала лета в парках города проходят регулярные занятия по буги-вуги и акробатическому рок-н-роллу, пилатесу, фитнес для мам с коляскам, уроки по тэг-регби — безопасному бесконтактному регби для детей и многое другое. Кстати, некоторые занятия проходят на крышах.

Москвичи старшего поколения традиционно отдают предпочтение скандинавской ходьбе.

— Мосприрода проводит занятия в зеленых оазисах Москвы — на особо охраняемых природных территориях, — рассказали в Мосприроде.

Помимо спортивных занятий в парках, можно посетить развлекательные и образовательные курсы.

К примеру, в Измайловском парке для детей проводят занятия по конструированию четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье. Вместе с инструктором они собирают модели домов, замков и памятников архитектуры, учатся строить модели автомобилей и кораблей.

В Воронцовском парке для поклонников рок-н-ролла и рок-поэзии организовывают беседы о мировой рок-музыке.

В парке Горького можно выучить иностранные языки, например, английский, научиться собирать красивые букеты.

На зарядку

— В Германии самый популярный вид активности — велосипед. По некоторым данным, на железном коне в этой стране передвигаются около 70 миллионов человек. А общая протяженность велодорожек превышает 75 тысяч километров.

— В США молодежь часто можно встретить на уличных тренажерах и баскетбольных площадках. Воркаутеры нередко проводят между собой соревнования.

— Каждое утро в Китае жители выходят в парки, чтобы привести свои мышцы и тело в тонус. В этом им помогает народная гимнастика цигун. Упражнения этой системы несложные и делаются в замедленном темпе.

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Освоить серфинг и трюковое катание

Помимо популярных активностей, во многих парках проходят занятия и по редким видам спорта.

Трюковое катание на самокате и скейтборде — «Алтуфьево», Лианозовский парк.

Занятия здесь проходят каждые выходные. До конца августа тренеры будут учить москвичей выполнять базовые трюки и помогут преодолеть страх. Тренировки рассчитаны на тех, кто уже умеет кататься на скейтах и самокатах.

Бокс — «Парк культуры», Центральная аллея парка Горького.

По субботам с 13:00 до 14:00 для всех желающих проводят энергичные тренировки — смесь бокса и фитнеса. Уровень физподготовки значения не имеет.

Силовые тренировки и растяжка — «Красные Ворота», Сад имени Баумана.

Занятия, во время которых используются легкие гантели, проходят по средам на летней сцене сада — «Таблетке». Тренировки разгоняют метаболизм и способствуют похудению. С собой нужно взять специальный коврик для занятий.

Вейк-парк — «ВДНХ», ВДНХ.

Инструкторы предлагают любителям экстрима освоить элементы серфинга и водных лыж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян, министр правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения:

— Те, кто остался на лето в городе, в 33 столичных парках могут заняться скандинавской ходьбой, рисованием, изучением английского языка и другими занятиями. Еще в парках Департамент здравоохранения развернул шатры «Здоровая Москва». Уверен, москвичи оценят то, что в ходе прогулки можно заглянуть в такой павильон и пройти без очередей первый этап диспансеризации, посоветоваться с врачом по волнующему вопросу.

Кстати, беседу «Я за здоровье» проведут во Внуковском.

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