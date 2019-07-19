Павел Глоба назвал 4 знака зодиака, которых настигнет неудача в августе

Российский астролог Павел Глоба сообщил, представители каких знаков зодиака могут столкнуться с трудностями в последний месяц лета.

Он заявил, что Тельцов в августе ждут неприятные сюрпризы, которые станут настоящей неожиданностью. Неудача может прийти в жизнь через поломку техники или незапланированные крупные траты денег. Глоба посоветовал представителям этого знака постараться найти гармонию в этот беспокойный период и не поддаваться на провокации судьбы.

Еще один знак, которому стоит быть осторожнее в августе, — Дева. В конце лета они могут почувствовать себя одинокими. Также представителей этого знака могут огорчить и даже шокировать. Вследствие такой встряски Девы будут весь оставшийся месяц обеспокоенными и тревожными. Тем не менее астролог заявил, что для отчаяния нет причин, ведь после неблагоприятного периода людей, родившихся под этим знаком, ждет яркая полоса в жизни.

Весам Глоба пообещал частое общение с друзьями в последний месяц лета. Именно среди них и стоит искать причину своего плохого настроения. Астролог посоветовал представителям знака приглядеться к своему окружению — возможно среди приятелей затаился враг и предатель. Не стоит рассказывать друзьям обо всех своих страхах, опасениях, а также планах на будущее. Недоброжелатель легко может воспользоваться этой информацией против вас.

Четвертый знак зодиака, который должен быть настороженнее, — Рыбы. Они могут внезапно почувствовать себя плохо. Людям, родившимся под этим знаком, нужно обратить особое внимание на свое здоровье и, если вы давно не были на осмотре у врача, перестраховаться и проверить состояние своего организма у специалиста. Об этом сообщает издание Top News.

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