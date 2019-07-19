Екатерина Андреева рассказала, как лунное затмение влияет на судьбу
Российская телеведущая Екатерина Андреева в четверг, 19 июля, опубликовала новый пост в Instagram с астрологическими предсказаниями для подписчиков.
— Затмила Земля Луну. И чувственно-эмоциональное светило ночи вошло в противоречие со знаком Козерога, а он сторонник логики и разума, — написала знаменитость.
Андреева объяснила, что затмение, которое произошло 17 июля, может внести коррективы в будущее человека и даже ознаменовать новый этап в жизни. Она подчеркнула, что астрономическая ситуация повлияет и на эмоциональное состояние человека.
— Там, где надо показать свои эмоции и чувственность, будет сдержанность и холод, а где надо предъявить логику и разум, проявятся сердечные порывы. Получится веселая путаница. Надо найти золотую середину. Середина, ты где? Вообще-то лунное затмение — это всегда завершение определенного этапа, и время подвести итог, — посоветовала знаменитость.
Телеведущая предупредила пользователей соцсети, что в этот период необходимо завершить все свои старые дела, иначе они так и останутся в списке незавершенных дел навсегда. Она объяснила, что после лунного затмения нужно бросать вредные привычки и выбрасывать из жизни все лишнее.
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Затмила Земля Луну. И чувственно-эмоциональное светило ночи вошло в противоречие со знаком Козерога,а он сторонник логики и разума .Так вот все эти качества Луны и Козерога смешались и принесут необычные последствия.Там, где надо показать свои эмоции и чувственность,будет сдержанность и холод,а где надо предъявить логику и разум, проявятся сердечные порывы. Получится веселая путаница.Надо найти «золотую середину”. Середина,ты где?Вообще то,лунное затмение - это всегда завершение определённого этапа,и время подвести итог. Закончить начатое,а то эти задачи могут остаться в списке дел навечно.Решили избавиться от вредной привычки,выбросить старый шкаф или разорвать токсичные отношения-вот прямо сегодня и делайте.Затмение-это тот самый волшебный пинок. #настроение #ночь #луна #хорошеенастроение #девочки #девочкитакиедевочки #шляпа #красотаспасетмир #гармония #чернобелое #чернобелоефото #жизньпрекрасна #фото #затмение #испания #night #photo #photooftheday #hat #moon #lunar #lunareclipse #spain #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
Напомним, что в среду, 17 июля, произошло лунное затмение, которое наблюдали люди со всей планеты. Известно, что москвичам разглядеть астрономическое явление как следует не удалось из-за высокой облачности. Тем не менее каждый житель планеты мог наблюдать затмение через онлайн-трансляции.
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