Екатерина Андреева рассказала, как лунное затмение влияет на судьбу

Российская телеведущая Екатерина Андреева в четверг, 19 июля, опубликовала новый пост в Instagram с астрологическими предсказаниями для подписчиков.

— Затмила Земля Луну. И чувственно-эмоциональное светило ночи вошло в противоречие со знаком Козерога, а он сторонник логики и разума, — написала знаменитость.

Андреева объяснила, что затмение, которое произошло 17 июля, может внести коррективы в будущее человека и даже ознаменовать новый этап в жизни. Она подчеркнула, что астрономическая ситуация повлияет и на эмоциональное состояние человека.

— Там, где надо показать свои эмоции и чувственность, будет сдержанность и холод, а где надо предъявить логику и разум, проявятся сердечные порывы. Получится веселая путаница. Надо найти золотую середину. Середина, ты где? Вообще-то лунное затмение — это всегда завершение определенного этапа, и время подвести итог, — посоветовала знаменитость.

Телеведущая предупредила пользователей соцсети, что в этот период необходимо завершить все свои старые дела, иначе они так и останутся в списке незавершенных дел навсегда. Она объяснила, что после лунного затмения нужно бросать вредные привычки и выбрасывать из жизни все лишнее.

Напомним, что в среду, 17 июля, произошло лунное затмение, которое наблюдали люди со всей планеты. Известно, что москвичам разглядеть астрономическое явление как следует не удалось из-за высокой облачности. Тем не менее каждый житель планеты мог наблюдать затмение через онлайн-трансляции.

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