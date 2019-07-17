Видео лунного затмения появилось в Сети
• 03:29 • 17 июля 2019
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Отчетливее всего могли видеть лунное затмение жители Крыма и Северного Кавказа
Фото: www.pixabay.com
Интернет-пользователи из различных стран мира публикуют в Сети видеозаписи частичного лунного затмения, которое произошло в ночь на 17 июля.
Лишь в Северной Америке Луна оказалась скрыта линией горизонта. Впрочем, и москвичам лицезреть это явление не удалось из-за высокой облачности. Отчетливее всего могли видеть лунное затмение жители Крыма и Северного Кавказа.
Трансляцию затмения вело на своем YouTube-канале РИА Новости.
Как сообщалось ранее, максимальная фаза затмения началась в 00:31 мск в ночь с 16 на 17 июля.
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