Врач рассказал, стоит ли опасаться проблем со здоровьем при лунном затмении
Терапевт Игорь Владимиров заявил, что не связывает проблемы со здоровьем или сном с предстоящим лунным затмением.
Как сообщили ученые, в ночь с 16 на 17 июля пройдет частичное лунное затмение. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут. Максимальная его фаза наступит в 00:31 по московскому времени, передает RNS.
Жители столицы навряд ли смогут наблюдать данное явление. Во-первых, в этот день ожидается плотная облачность. Кроме того, Луна невысоко поднимется над горизонтом.
Врач Игорь Владимиров отметил, что никаких особых рекомендаций в связи с затмением он своим пациентам не дает. Эксперт советует всем жить обычной жизнью.
— Если врач прописал вам какие-то препараты, принимайте их, но каких-то специальных «лунных» советов у меня для вас нет, — отметил он в комментарии ФАН.
Среди общих советов для летнего времени года эксперт отметил необходимость употреблять больше жидкости, соблюдать режим сна, избегать тяжелой пищи.
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