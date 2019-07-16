Синоптики отказали москвичам в возможности увидеть лунное затмение
• 04:16 • 16 июля 2019
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Максимальная фаза затмения начнется в 00:31 мск в ночь с 16 на 17 июля
Фото: https://pixabay.com
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус выразил сомнения в том, что жители и гости столицы смогут в ночь на 17 июля наблюдать частичное лунное затмение.
Как пояснил синоптик, в Москве и Московской области в эту ночь небо будет затянуто облаками, потому вероятность того, что в столичном регионе удастся стать свидетелями затмения, крайне мала.
Глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман уточнила, что максимальная фаза затмения начнется в 00:31 мск в ночь с 16 на 17 июля, сообщает РИА Новости.
Ранее астрологи рассказали «Вечерней Москве», как лунное затмение может повлиять на разные сферы жизни человека.
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