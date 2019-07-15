Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение. Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.

Астролог Павел Чудинов отметил, что затмение, в первую очередь, скажется на карьере. Это время подходит для того, чтобы сменить место работы.

— Закрывается долгий десятилетний карьерный путь, который начался в 2010 году. Люди будут массово уходить с прежнего места работы. Эффект этого затмения начался еще 6 января, теперь будет 16 июля, а потом — 26 декабря. Все три затмения проходят в знаке «Козерога» и связаны с финалом долгого карьерного пути. Люди начинают понимать, что работа в их жизни — не главное, а потому многие впервые в жизни столкнуться с тем, что карьера перестанет их интересовать.

Чудинов рассказал и том, когда мы перестанем чувствовать влияние затмения.

— Эффект усталости и тяжести от затмения уйдет после 20 июля. Тогда появится бодрость и ощущение, что жизнь продолжается.

Астрологи отмечают, что предстоящее затмение будет «достаточно жестким» из-за влияния других небесных тел.

— Луна в соединении с трансформатором Плутоном будет противостоять Солнцу. А Плутон, как планета судьбы и трансформаций, внесет перемены в такие сферы бытия, как работа, бизнес, семья, рождение детей, смена места жительства, покупка недвижимости, — говорит астролог Юлия Урусэль.

Она добавила, что больше всего затмение отразится на Овнах, Раках, Весах и Козерогах.

— Если вы попали в эту группу, то это очень серьезное и судьбоносное время для вас. Вспомните, что было в вашей жизни 18-19 лет назад, какие события происходили. Сейчас вас может ждать что-то подобное. Перемены произойдут через 6 месяцев, 1 год, 9 лет или 18,5 лет от даты затмения.

Однако ученые более скептично оценивают влияние затмения на жизнь человека. Они считают, что это природное явление никак нашу жизнь не изменит.

— Это затмение ничем не отличается от тысячи предыдущих, оно самое рядовое, — отметил профессор кафедры экспериментальной астрономии МГУ Олег Малков.

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