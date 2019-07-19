Сергей Собянин рассказал о выборе талисмана Олимпийских игр 1980 года
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram сообщение, в котором рассказал о выборе талисмана для Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в столице.
— Талисман выбирали всей страной: от Конька-горбунка до Матрешки. Но покорил всех Мишка иллюстратора Виктора Чижикова — любимый герой русских сказок. Он триумфально появился на открытии Игр, — написал Сергей Собянин.
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19 июля 1980 года начались Олимпийские игры в Москве. Талисман выбирали всей страной: от Конька-горбунка до Матрешки. Но покорил всех Мишка иллюстратора Виктора Чижикова - любимый герой русских сказок. Он триумфально появился на открытии Игр, и я помню, как все плакали, прощаясь с ним на церемонии закрытия.
Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)
По словам мэра Москвы, на церемонии закрытия Олимпийских игр люди плакали, прощаясь с талисманом.
Олимпийские игры 1980 года начались в столице 19 июля.
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