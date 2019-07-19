Москвичей пригласили на акцию «День отдыха» в павильоне МЦД

Тематическая акция «День отдыха» пройдет в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для посетителей павильона организуют настольные и компьютерные игры. Кроме того, посетители смогут послушать лекцию главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова о том, как правильно отдыхать в мегаполисе и научиться высыпаться. Она начнется в 13:00, нужна предварительная регистрация.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все мероприятия будут проходить в специальной зеленой лаундж-зоне с растениями и удобными пуфами.

— Посетители смогут отдохнуть от городской суеты, расслабиться, пообщаться друг с другом или посидеть в соцсетях — в павильоне, как и во всем городском транспорте, работает бесплатный Wi-Fi, — добавили в ведомстве.

Также гостей павильона ждут выступления артистов, принимающих участие в проекте «Музыка в метро». Например, перед посетителями выступит Илья Цыба «Проект [i]» с медитативной музыкой на инструменте ханг.

Напомним, что в павильоне МЦД можно узнать о маршрутах диаметров, сроках их запуска и способах оплаты проезда, а также побывать в полноразмерном макете поезда «Иволга». Сам павильон расположен на площади у Киевского вокзала. Он работает с 9:00 до 21:00.

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