Девять станций Сокольнической линии вновь открыли для пассажиров
На два дня раньше запланированного срока открыли девять станций юго-западного участка Сокольнической линии столичного метрополитена. Ранее они были недоступны с 13 июля в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии.
Для удобства пассажиров возле закрытых станций метро действовали компенсационные маршруты автобусов. Изначально планировалось, что поезда начнут курсировать в обычном режиме с 21 июля, передает РИАМО.
На данный момент почти сняты все ограничения движения, которые были введены из-за закрытия участка Сокольнической линии. Специалисты Центра организации дорожного движения продолжают восстанавливать прежнюю схему движения, перенастраивая светофоры и убирая временные знаки, указано в сообщении ЦОДД в Twitter.
Сняты практически все полные перекрытия на западе и юго-западе Москвы! Продолжаем восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры и т.д.
Будьте внимательны. https://t.co/YNx866iO8b— ЦОДД (@gucodd) 19 июля 2019 г.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проходка тоннеля на юго-западном участке БКЛ ведется с опережением графика. Его открытие позволит значительно улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких столичных районов, в которых проживает 200 тысяч человек. Ожидается, что время поездки по столице сократится на 10–15 минут за счет возможности сделать пересадки на другие линии, минуя наиболее востребованные пересадочные узлы.
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