Минстрой выявил нарушения после проверки газового оборудования в жилых домах
• 13:39 • 19 июля 2019
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Специалисты обнаружили газовое оборудование с истекшим сроком годности
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Минстрой до конца 2019 года планирует завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием. Об этом сообщил замглавы ведомства Максим Егоров.
По его словам, свыше 75 процентов жилых домов уже проверены. Специалисты выявили большое количество нарушений. В некоторых жилых помещениях были замечены забитые вентиляции. Также специалисты обнаружили газовое оборудование с истекшим сроком годности, сообщает РИА Новости.
Максим Егоров добавил, что в России готовится законопроект о повышении ответственности граждан за недопуск проверяющих организаций в квартиры.
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