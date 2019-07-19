Познер заявил, что смартфоны обезличивают человека

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что с приходом популярности мобильных телефонов люди утратили свою индивидуальность. Информация об этом появилась на официальном сайте журналиста.

Познер сетует на то, что все привыкли набирать на клавиатуре двумя пальцами текст, за которым не видно личности. Он считает, что в письме человека обязательно должен быть виден его стиль, то есть почерк.

— Если когда-то почерк очень многое говорил о человеке, то тут все одинаковые. И мы все постепенно становимся одинаковыми, — объяснил ведущий.

Он написал также, что все популярные сейчас корпорации по производству техники и разработчики социальных сетей прекрасно понимают, что нужно человеку, знают как его развлечь и отсеивают то, что большинство не интересует. Познер заявил: помимо того, что люди превращаются в одинаковых, а их личности размываются в общей картине, такой контроль интересов человека может быть губителен.

— Какое-либо правительство начнет нас контролировать, узнавать нашу медицинскую карту, что у нас болит, что не болит, куда мы любим ходить, какое кино мы смотрим, с кем мы любим общаться, какие у нас наклонности. Все!

То есть вопрос приватности, что я сам по себе и никто не знает меня, кроме меня — это уже уходит куда-то в прошлое, — объяснил журналист.

Сам ведущий старается ограничивать свое время пользования смартфоном. Познер рассказал, что примерно после восьми вечера он выключает телефон. А если, например, он идет на встречу с друзьями, смартфон остается дома.

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