Астролог предсказала скорое расставание Леди Гаги с Брэдли Купером

Ясновидящая, астролог Марианна Абравитова предсказала судьбу отношений между голливудским актером Брэдли Купером и американской поп-певицей Леди Гагой.

— Эти отношения никак не сложатся, — сообщила она корреспонденту «Вечерней Москвы». — Это просто всплеск эмоций, интрига, некое хулиганство, но не более того. Роман будет яркий, но короткий. Основа этих отношений — не страсть, не любовь, не секс: здесь какие-то личные и звездные мотивы. Две личности на слуху, постоянно обсуждаются. Видимо, их роман — это просто повод добавить огня, — отметила Абравитова.

Марианна отмечает, что такие женщины, как Леди Гага, «ломают хребты» мужчинам.

— Женщина такой популярности, такой величины и значимости — это по сути уже не женщина в традиционном понимании этого слова. Человек в своем сознании претерпел определенную метаморфозу и уже не может адекватно воспринимать мир. Она не будет терпеть выходки Брэдли, разве что в качестве игры в первое время отношений. Такие женщины «ломают хребты» всем приходящим мужчинам либо просто «выжигают их дотла», — рассказала Абравитова.

По словам ясновидящей, энергия Гаги несопоставима с энергией Купера. Певица во сто крат мощнее и харизматичнее, жестче и горячее актера. Поэтому никакой гармоничной пары или крепкого союза между Леди Гагой и Брэдли Купером быть не может.

При этом ясновидящая убеждена, что Купер расстался с моделью Ириной Шейк вовсе не из-за Леди Гаги. Разрыв был ожидаем. Именно Шейк ушла от актера, считает Абравитова.

— Я могу смело утверждать, что она его попросту бросила. Это произошло не из-за ревности или оскорбления ее чувств. Просто настал момент, когда Брэдли ей надоел. За Ирину можно не волноваться и не беспокоиться. Рядом с ней уже скоро появится другой человек — более интересный и менее ветреный, чем Купер, — прогнозирует астролог.

Напомним, голливудский актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк расстались месяц назад. Причастной к разрыву считают певицу Леди Гагу, которой приписывают роман с актером после совместных съемок в ленте «Звезда родилась».

Читайте также: «Русские, уходите!»: что пишут западные СМИ о россиянах, ополчившихся на Леди Гагу