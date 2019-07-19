Семь эстакад и тоннель построят в столице за два года
• 14:30 • 19 июля 2019
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Общая длина строящихся эстакад превышает два километра, а протяженность тоннеля составляет 404 метра
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
При реконструкции развязок на МКАД в ближайшие два года будут построены семь эстакад и тоннель. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, на данный момент идет реконструкция трех развязок МКАД. Они расположены на пересечении с улицей Генерала Дорохова, Бесединским шоссе и Волоколамским шоссе. Общая длина строящихся эстакад превышает два километра, а протяженность тоннеля составляет 404 метра.
На съездах будут оборудованы пешеходные переходы и шумозащитные экраны, передает агентство «Интерфакс».
Всего с начала 2011 года на территории столицы были реконструированы 14 развязок на МКАД.
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