Синоптик Тишковец опроверг «климатический бред» об аномальной жаре
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в программе «Время покажет» отреагировал на слова коллег об аномальной жаре, которая якобы придет в Россию через пять лет.
— Опроверг климатический бред «специалистов» от погоды, которые заявили, что осталось всего 5 лет и в России экстремально поднимется температура и будет аномально жарко, — написал Тишковец на своей странице в Facebook.
По его словам, подобные заявления напоминают рассуждения о жизни на Марсе.
— Как правило, долгосрочные прогнозы на сезон или на месяц имеют оправдываемость 60 процентов, и не всегда внушают доверие, а нам говорят, что будет через пять лет. Это вне наших научных представлений. Нужно понимать, что такие заявления создают побочный эффект — нездоровый психологический климат. Люди и так находятся под постоянным информационным давлением и воспринимают такую информацию слишком буквально, — отметил Тишковец.
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