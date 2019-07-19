Ангела Меркель заявила, что продолжит выступать за хорошие отношения с РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она как выступала за хорошие отношения с Россией, так и в дальнейшем собирается держаться этого курса. Однако, по ее словам, необходимо учитывать развитие текущей ситуации.
Меркель отметила, что реальное положение вещей — не такое, каким она хотела бы его видеть. Она сделала это заявление 19 июля на пресс-конференции, которая состоялась в Берлине.
— Я всегда — и продолжу это делать — выступала за добрые отношения с Россией. Однако нужно обращать внимание на реальность, а реальность иная, нежели я того бы хотела, — передает ТАСС слова канцлера Германии.
Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин отправил Ангеле Меркель открытку, в которой поздравил ее с днем рождения. Глава государства отметил присущие канцлеру лидерские качества и успешную многолетнюю деятельность.
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