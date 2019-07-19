Путин осадил Мутко после слов об оказании помощи пострадавшей в Приангарье
Президент России Владимир Путин выразил недовольство оперативностью размещения пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного пребывания.
В ходе совещания о мерах устранения последствий паводков вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что несколько потерпевших на данный момент сумели остаться у своих родственников. По словам зампредседателя правительства, одна из женщин побудет у близких, пока будут улучшаться ее жилищные условия.
— Все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, — привел слова пострадавшей Мутко, вспомнив об общении российского лидера с местными жителями.
В свою очередь глава государства опроверг эту информацию и заявил, что все обстоит совершенно противоположным образом.
— Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет, — отреагировал Путин.
Вице-премьер также отметил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю 2019 года необходимо организовать 800 дополнительных мест в пунктах временного пребывания. Власти начали активнее готовить школы, содержащие данные пункты, к началу учебного года.
Кроме того, были созданы пять новых пунктов длительного размещения людей.
Среди первостепенных задач выделяется необходимость ремонта дамбы в Тулуне и в Нижнеудинске. В общей сложности 124 соцобъекта нуждаются в восстановлении, причем Мутко попросил президента проводить соответствующие работы в рамках особой правительственной программы, чтобы контроль за реализацией проектов был более суровым.
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