Волонтеры из Москвы проехали тысячи километров для ликвидации последствий иркутского наводнения

Ко второму пути на Ярославском вокзале около 11:00 прибывает поезд сообщением Владивосток — Москва. Из вагона выходят молодые ребята с сумками и рюкзаками. Еще пару дней назад они разгребали завалы после страшного наводнения в Иркутской области.

Встретили волонтеров громко. Хлопушки, флаги, плакаты, на которых неоднократно повторяется слово «герой».

Хотя ребята поездку в затопленный город Тулун подвигом не считают. Они просто не проходят мимо, когда кто-то нуждается в их поддержке.

— Когда местные жители узнают, что добровольцы из Москвы вместо каникул проехали полстраны, чтобы им помочь, то понимают, что они не одни, что другим не все равно, — говорит активист волонтерской роты «Боевого братства» Иван Федотов. — Нас благодарили и бабушки, и дедушки, люди, которые потеряли свой кров. Рядом с нами постоянно были сотрудники МЧС, они помогали нам, постоянно инструктировали, как безопасно работать в непростых условиях.

Владислава Черного на перроне встречали отец и любимая девушка Виктория. В ее руках плакат: «Вот и дома наш герой!» Пара уже собирала вещи на отдых в жаркие страны, как случилось стихийное бедствие. Парень моментально поменял все планы и вместо пляжей отправился в Сибирь. Семья и любимая гордятся: Слава поступил как настоящий мужчина.

— В первую очередь пришлось разобрать первый этаж одной из местных школ, после чего отправились на другие развалы, — рассказывает Владислав Черный. — Мы разобрали мусор из почти полутора тысяч домов, в общей сложности это около четырехсот тонн. Каждый день вывозили по 30–40 грузовиков.

По словам Владислава, в МЧС и не думали, что волонтерам будет по силам выгрести такое количество мусора.

— Поначалу находиться в Тулуне было морально тяжело. Увидеть это по телевизору и вживую — две разные вещи, — вспоминает Черный. — Но с каждым днем наш моральный дух только рос.

К москвичам присоединились добровольцы из других городов страны. Всего спецсоставом из Иркутска в столицу приехали около 40 человек.

Одна из них — 18-летняя Евгения Седина — отправилась на ликвидацию паводка через Москву из Смоленска. Девушка собирается стать врачом, уже прошла школу волонтера-медика. Но в Тулуне пришлось лечить не только людей, но и животных.

— Так вышло, что я помогла и жеребенку, — рассказывает Евгения. — Когда началось наводнение, хозяева животного успели спастись, а ему помочь не успели. Жеребенок за что-то зацепился, у него были глубокие повреждения, рваная рана. Несколько дней вместе с помощницей ходила к нему делать перевязки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Коновалов, заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»:

— Желающих отправиться на помощь пострадавшим было гораздо больше, но не все по разным причинам смогли поехать. Один наш волонтер решил остаться в Иркутской области еще на неделю. Он посчитал это своим долгом, решил, что еще не все сделал, что может. Все ребята проделали большой объем работы. Важно рассказывать об этом, чтобы другие увидели, как полезны добровольцы, и тоже поехали помогать нуждающимся. Спасибо всем, кто откликнулся, кто неравнодушен к чужой беде.

ПОЛЬЗА И ДЕЛО

Крымск

В июле 2012 года волонтеры и спасатели устраняли последствия сильного наводнения в Краснодарском крае.

Люберцы

В 2017 году добровольцы участвовали в ликвидации последствий урагана в парке «Наташинские пруды».

Дзержинск

В июне 2019 года волонтеры помогали устранять последствия взрыва на оборонном заводе «Кристалл».

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