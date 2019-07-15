Жители столицы собрали гумпомощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Акция была организована неделю назад. За этот период горожане собрали 978 посылок, еще 1522 поступило от жителей Подмосковья. Общий вес предметов первой необходимости — 17,5 тонны.
— К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, а также мобильные телефоны, — сообщили в пресс-службе организаторов акции.
Волонтеры предупреждают, что отправка бывших в употреблении вещей не допускается. Кроме того, посылки с гуманитарной помощью должны быть предварительно надежно упакованы.
Напомним, что наводнение, начавшееся в конце июня, затронуло восемь районов Иркутской области. На пострадавшей от паводка территории действует режим чрезвычайной ситуации. От катастрофы пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысячи домов, в которых проживают в общей сложности 38 тысяч человек.
По заключению специализированной комиссии, больше трех тысяч зданий ремонту не подлежит.
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