Пострадавших от наводнения в Иркутской области освободят от налогов
Глава управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Константин Зайцев подтвердил, что в ходе встречи со спикером регионального законодательного собрания Сергеем Соколом была достигнута договоренность освободить пострадавших от наводнения жителей региона от уплаты налогов.
Как уточнил Зайцев, налоговые инспекторы уже получили инструкцию «работать плотно с каждым муниципалитетом» и в рамках этой работы «корректировать налоговые обязательства пострадавших».
Сергей Сокол, в свою очередь, отметил, что для получения «налоговых каникул» необходимо собрать определенный пакет документов, но у пострадавших от стихии людей нет возможности, времени и сил на это — поэтому спикер иркутской облдумы предложил изучить возможность оформлять освобождение от налогов по принципу «одного окна», сообщают «Вести.Иркутск».
Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Жертвами непогоды стали 25 человек. 12 июля объявлено днем траура по погибшим.
Напомним, российское правительство собирается выделить 2,3 миллиарда рублей для того, чтобы ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.
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