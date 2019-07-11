Кабмин выделит 2,3 миллиарда рублей пострадавшим в Иркутской области

Кабинет министров собирается выделить 2,3 миллиарда рублей для того, чтобы ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо как можно быстрее помочь пострадавшим.

— Также деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области, — это практически 2,3 миллиарда, — сообщил премьер.

Медведев отметил, что правительство уже выделило 662 миллиона рублей на исправление ситуации в Иркутской области и необходимую помощь ее жителям.

— Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве, но, естественно, в координации с руководством региона, следить за тем, как эти выплаты осуществляются, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что паводки в регионе начались в конце июня. В наводнении пострадали 25 человек. Сейчас в Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее МЧС сообщало, что одиннадцать человек считаются пропавшими без вести в затопленной зоне.

Власти региона объявили 12 июля днем траура по погибшим в результате сильнейшего паводка. Об этом сообщает РИА Новости.

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