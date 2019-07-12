МГУ поможет собрать в школу иркутских первоклассников
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вуз поможет пострадавшим при наводнении в Иркутской области.
Первоклассникам из города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области за счет МГУ подарят школьный ранец с полным набором канцелярских принадлежностей и сувенирами. Тысяча ранцев уже приобретена — волонтеры занимаются их заполнением, рассказал Садовничий.
Ректор МГУ выразил надежду, что такой подарок от чистого сердца поможет детям начать учебу «в более-менее хорошем настроении», вопреки разгулу стихии, сообщает ТАСС.
Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Жертвами непогоды стали 25 человек. 12 июля объявлено днем траура по погибшим.
Напомним, российское правительство собирается выделить 2,3 миллиарда рублей для того, чтобы ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.
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