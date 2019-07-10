Число госпитализированных в Иркутской области из-за наводнения достигло 486
Количество людей, которым потребовалась госпитализация из-за наводнения в Иркутской области, увеличилось до 486 человек. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС.
Отмечается, что уровень заболеваемости не превышает среднестатистические показатели. Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано.
По информации Роспотребнадзора, от вирусного гепатита А привили 39,2 тысячи местных жителей. От брюшного тифа — 670, а от дизентерии Зонне — 2,2 тысячи. В настоящий момент власти осуществляют дезинфекцию источников водоснабжения и водопроводных сетей. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно последним данным, в результате паводка погибли 24 человека. В общей сложности пострадали 37 тысяч. В Тулуне порядка 190 домов остаются подтопленными.
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