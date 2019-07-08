Москвичи откликнулись на трагедию в Иркутской области

— Это большое горе. Мы всегда стараемся откликнуться, когда случается подобное, чтобы как-то поддержать людей. Поэтому всегда присоединяемся к акциям по сбору гуманитарной помощи. Этот раз исключением не стал, — поделилась член общественной организации Юлия Кравцова, которая со своими коллегами уже около недели принимает от москвичей гуманитарную помощь в окружном отделении партии «Единая Россия» по Центральному административному округу в рамках акции «Семья — семье».

В коридоре помещения, которое занимают добровольцы, лежат несколько объемных картонных коробок и около десятка пакетов с одеждой для иркутян.

— Это только то, что принесли сегодня. Обычно в день приходят около 10–20 человек, которые делятся одеждой и другими вещами первой необходимости, — сказала Юлия. — Интерес к акции большой, люди понимают, что миссия каждого неравнодушного человека — помочь тому, у кого в жизни произошла трагедия. Поэтому несут к нам вещи пакетами и коробками. К этому начинанию присоединились семьи выдающегося хоккеиста Вячеслава Фетисова и российской телеведущей Арины Шараповой, которые также передали вещи первой необходимости.

Несмотря на то, что 8 июля — последний день акции, общественники заверили, что готовы и дальше собирать гуманитарную помощь. Ведь людям придется еще значительное время восстанавливаться после наводнения, и любая поддержка никогда не будет лишней. К тому же волонтеры постоянно находятся на связи с Иркутской областью и активно интересуются, что именно нужно пострадавшим.

Готовы москвичи и выехать непосредственно на место. Так поступили, например, добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они уже долгое время помогают ликвидировать подтопления важных объектов вроде детских садов и занимаются разборкой опасных конструкций.

— Мы планируем пробыть тут не менее двух недель, пока наша помощь будет необходима. Возможно, задержимся и дольше, — отметила доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Вероника Киршбаум. — Как вообще можно остаться в стороне, когда такое происходит? Даже по телевизору на это смотреть тяжело. А когда приезжаешь на место, в полной мере осознаешь, каков масштаб трагедии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Карпович, руководитель общественной организации «Многодетные семьи города Москвы»:

— Даже в обычных условиях поднять нескольких детей — дело непростое. Что уж говорить про то, когда семья внезапно лишается всего. На днях страна отметила День семьи, любви и верности. Мне кажется, что лучший способ продемонстрировать семейные ценности — помочь пострадавшим минимизировать урон от ущерба, который нанесла стихия. Это будет значить для людей куда больше красивых слов и цветистых поздравительных плакатов.

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