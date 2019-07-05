Около 340 человек госпитализировали после наводнения в Иркутской области
Около 340 человек, из которых 59 детей, госпитализированы после наводнения на территории Иркутской области.
Всего пострадали 2126 человек, 21 из них погиб. Врачи оказали медицинскую помощь 1767 пострадавшим. Судьба 13 человек пока остается неизвестной.
В зону возможного подтопления могут попасть еще 42 дома вдоль берега реки Иркут. В связи с этим объявлен режим повышенной готовности, сообщили на официальном сайте МЧС России по Иркутской области.
В ближайших населенных пунктах осуществляется оповещение населения.
Напомним, что паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за сильных проливных дождей и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.
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