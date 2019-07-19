«Несколько раз за эти полгода хотели развестись»: Тодоренко рассказала о семейной жизни

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поделились подробностями своей семейной жизни. Недавно пара сыграла в Италии пышную свадьбу. На торжестве присутствовало около 70 человек.

Официально супруги оформили отношения еще прошлой осенью. Свадебное мероприятие они откладывали, так как занимались воспитанием маленького сына. Регина Тодоренко рассказала, что все еще привыкает к новой жизни.

— Каждое утро встаем со словами: «Боже! У нас же сын!» Я к статусу замужней женщины полгода не могла привыкнуть, сейчас вроде только осознала, — заявила ведущая.

Также супруги рассказали на чем, по их мнению, строится крепкий брачный союз. По мнению Топалова, фундаментом для таких отношений являются уважение и доверие, умение слушать и слышать, находить компромиссы и идти навстречу друг другу.

— У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись, — пошутила Тодоренко.

Пара отметила, что понимает, что семейная жизнь не может быть всегда идеальной, но у них есть желание двигаться дальше вместе, пишет «ОК!».

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