Влад Топалов и Регина Тодоренко потратили на свадьбу более 17 миллионов рублей
• 02:15 • 9 июля 2019
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Пара сыграла свадьбу в итальянском городе Сорренто в начале июля, хотя официально они зарегистрировали отношения еще в октябре 2018 года
Фото: Официальный Instagram Влада Топалова (https://www.instagram.com/vladtopalovofficial)
Свадебная церемония певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко обошлась более чем в 17 миллионов рублей.
Напомним, пара сыграла свадьбу в итальянском городе Сорренто в начале июля, хотя официально они зарегистрировали отношения еще в октябре 2018 года.
За аренду трехэтажной виллы с шестью спальнями Топалов и Тодоренко выложили 4,5 миллиона рублей. Праздничный стол готовил шеф-повар Марио Соррентино.
Свадебные наряды Регины обошлись в 1,2 миллиона и 3,5 миллиона рублей, сообщает StarHit.
Ранее сообщалось, что свадьбе предшествовало неприятное происшествие: в аэропорту потеряли чемодан жениха вместе с его свадебным костюмом.
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