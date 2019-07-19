Спорткомплекс «Воробьевы горы» в Москве закрыли на время реконструкции
Столичный спортивный комплекс «Воробьевы горы» подвергнется масштабной реконструкции. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Предполагается, что на месте старых, разобранных объектов возведут новые трамплины, сноуборд-парк и санную трассу, причем все они будут иметь двойное назначение. К примеру, самый большой московский трамплин получит смотровую площадку, которая расположится на верхнем уровне. Помимо прочего, будет реконструирована эскалаторная галерея. Она не работала с середины 1980-х годов прошлого века.
В планах также оборудовать места для хранения спортивного инвентаря, открытые детские и спортивные площадки, раздевалки и уборные.
— Комплекс обеспечат пунктами общественного питания, — уточняется в сообщении.
Более того, в рамках ремонтных работ восстановят здание выхода галереи и благоустроят близлежащие территории.
Стоит отметить, что на время реконструкции спорткомплекс будет закрыт для посещения. После вход будет свободный, однако на некоторые объекты разрешат проходить только профессиональных атлетам.
Читайте также: Семь эстакад и тоннель построят в столице за два года