Сексолог о Купере, Шейк и Гаге: Богатыми и знаменитыми движет жажда перемен

В Сети не прекращают обсуждать любовный треугольник актера Брэдли Купера, матери его ребенка супермодели Ирины Шейк и певицы Леди Гаги. Последнюю российские пользователи не сочли достойной заменой нашей красотки Ирины.

Семейный консультант, психолог и сексолог Ольга Твардовская в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала мнение, что внешние данные в отношениях полов играют не главную роль, а со временем так и вовсе отходят на второй план. Поэтому не стоит считать удивительным тот факт, что Брэдли Купер предпочел Леди Гагу.

— Мужчины сейчас предпочитают женщин самостоятельных, самодостаточных и умеющих на себя заработать, а не только красивых, — говорит она. — Любая красота, если брать сексологию, «длится» для партнера три года. Это как с новой вазочкой: если ее покупаешь и она находится у тебя долго, то через какое-то время ты ее просто не замечаешь, какая бы красивая она ни была. Так что через три года нужно еще что-то для того, чтобы женщина была сексуальной для мужчины. В другом случае ты либо будешь использованным товаром, если предлагаешь свою красоту как товар, либо нужно развивать какие-то другие вещи: учить языки, быть интересной, душевной, открытой.

Впрочем, в самодостаточности Ирины и тем более ее умении зарабатывать сомневаться не приходится. А вот в плане общих интересов, которые со временем становятся решающим фактором для сохранения отношений, Леди Гага могла и выиграть.

— Если есть общие увлечения, стремления, люди остаются вместе. Если их нет, что может удержать богатых и знаменитых? Ничего! Ими движет жажда перемен.

Зато общие интересы в последнее время совершенно точно связывали Брэдли и Гагу, снявшихся в фильме «Звезда родилась» в роли возлюбленных.

— Общие дела сближают, тем более если это эмоциональное партнерство, — говорит психолог. — Многие женатые и замужние люди сходились после совместных съемок в одном фильме, особенно в роли пары. Например, Анджелина Джоли и Бред Питт после «Мистера и Миссис Смит».

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