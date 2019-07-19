Я не люблю бедных, я либерал

А мы, либералы, полагаем, что если человек — не лентяй и не инвалид, то худо-бедно он прокормить себя и свою семью сможет.

Трудности с этим в России, где живет только Москва, а все остальное пространство выживает. Впору уже визы в Москву вводить для россиян, она ведь и в самом деле — не резиновая!

Вводят же развитые страны визы, огораживаясь от недоразвитых регионов мира, чтобы не затопило нищетой! Вон и китайские власти не пускают материковых китайцев на Тайвань, хотя теперь Тайвань — тоже Китай. Но слишком уж велика разница в уровнях жизни между бывшей коммунистической державой и островом, где этот гиблый коммунизм никогда не строили! В СССР тоже было такое: с одной стороны — города первой категории снабжения — Москва, Ленинград, где один, а то и целых два сорта сыра часто выбрасывали на прилавок, а с другой — голодные рязани-саратовы-челябински, где шаром покати. Попробуй-ка пропишись при коммунистах в Москве! Лимит! Только через фиктивный брак, как сейчас филиппинки проникают в США и Европу, а тогдашние провинциалки легализовывались в Москве.

И ведь ничего же не изменилось!

Смотрите, по данным Росстата, половина россиян получает меньше 34 тысяч рублей в месяц, это называется медианная зарплата. А есть еще средняя зарплата по стране — 47 тысяч рублей. О чем говорит столь большой разрыв между средней и медианной? О том, о чем сказано в первом абзаце — об огромном социальном расслоении россиян. Именно в столице сосредоточены самые высокооплачиваемые граждане. 20 процентов россиян получают практически половину всей зарплаты страны. И они практически все москвичи. А где им еще жить прикажете? В Тамбове что ли? В Усть-Илимске?.. Именно в Москве все красиво и соответствует их деньгам. Выше Москвы только Западная Европа и Америка. Но если уж приходится бедовать в России, то, кроме Москвы, вариантов нету, согласитесь…

Трудно в России быть либералом Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

И я вам больше скажу! Есть данные Росстата (даже они уже тревожны), а есть грубая реальность, в которой врачи или, скажем, высококлассные инженеры исследовательского ядерного реактора в томском политехе получают зарплату порядка 16 тысяч рублей в месяц.

Поэтому мы, либералы, находимся в некоторой растерянности. С одной стороны, для нас не составляет труда быстро дать ответ на вопрос из серии моральных дилемм, например: тонут Эйнштейн и слесарь — кого будет спасать, если можно спасти только одного? Эйнштейна, конечно!.. Мы, либералы, с той же молниеносностью отвечаем и на более заковыристые вопросы, например: тонут миллионер и работяга — кого будем спасать при той же диспозиции? Миллионера, разумеется! Потому что он — более редкая птица и более полезный член общества, ибо создал свое дело, обеспечил рабочие места работягам, коих без счету, увеличивает ВВП страны, продвигает вперед цивилизацию. Талант вообще редок, а предпринимательский, на котором держится экономика, так вообще…

Но!..

Но противоречие, сложившееся между Москвой и Россией, является тревожным. Ибо зреют гроздья гнева. Москвичей как не любили при советской власти за слишком хорошую жизнь, так полюбить и не смогли по тем же причинам.

А разве мы, приличные люди, проживающие в столице, виноваты в том, что именно так закрутилось историческое колесо? Мы просто вынуждены жить хорошо и ничего не можем с этим поделать! Власть буквально насильно нас кормит, понимая, что недовольство наше чревато: как известно, все революции во всех странах происходят в столицах, а не в глухомани.

Так, может быть, развести Москву и столицу, а? Убрать власть от чутких на сытость москвичей подальше — перенести политическую столицу куда-нибудь в Великий Новгород? И власти спокойнее, и провинции сытнее…

Как думаете, поможет?

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