Росстат провел исследование заработных плат россиян
Специалисты Росстата провели исследование, в ходе которого выяснили, что заработная плата половины россиян — меньше 35 тысяч рублей.
Также результаты показали разницу в доходах у высокооплачиваемых работников и наименее оплачиваемых. Оказалось, что первые зарабатывают в 13 раз больше.
Кроме того, специалисты отметили разницу между медианным значением доходов и средней зарплатой по стране. Медианное значение — это чистый уровень оплаты труда. Таким образом, оно представляет собой значительно меньший показатель, чем уровень средней зарплаты по стране.
— Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой, — передает РБК слова директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона.
В 2019 году показательное отклонение составило 27,9 процента.
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