Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза
Аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что за последние пять лет долговое бремя россиян выросло в полтора раза.
Чтобы полностью закрыть обязательства перед кредитными организациями, жителю России в среднем потребуется выложить почти 11 ежемесячных зарплат.
В реальной жизни после выплат по кредитам 2,3 миллиона человек оказываются ограничены прожиточным минимумом, немного больше средств остается у 4,7 миллиона человек.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев полагает, что тенденция объясняется падением доходов граждан — именно поэтому увеличивается спрос на кредиты, пишут «Известия».
Ранее в Минфине отмечали, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень и становится серьезной социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование в стране следует жестко ограничивать.
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