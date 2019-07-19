Роза Сябитова призвала жен-вегетарианок научиться готовить «мужскую еду»
Главная телесваха страны опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте с ответом на письмо подписчицы. Девушка спрашивала, как правильно кормить мужа.
— Я придерживаюсь вегетарианской диеты, а муж — мясоед. Мясо я готовить не умею, не могу прикасаться к сырому мясу и рыбе. Что делать? Заказывать в ресторанах? Брать полуфабрикаты? Пересиливать себя? — спросила подписчица.
Телеведущая подчеркнула, что кормить мужа нужно «хорошо».
— Тут умею — не умею, нравится — не нравится не проходит! Что делать? Учиться готовить, конечно. И не морковку, не салат, а настоящую, мужскую еду, — ответила в своем аккаунте Роза Сябитова.
Телеведущая также отметила, что можно поинтересоваться у свекрови, что нравится мужу, а вот заказывать еду из ресторана, по ее мнению, — плохая идея.
Подписчики поддержали позицию Сябитовой:
«Правильно вы ей ответили — учись и готовь!»
«Абсолютно согласна с уважаемой Розой!»
«Считаю, что женщина любая, прежде чем выходить замуж, обязана уметь готовить основные блюда».
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