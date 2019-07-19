Выставку в Пушкинском музее посетили более 113 тысяч москвичей
Выставка «Щукин. Биография коллекции» была открыта 19 июня в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. За месяц посетителями экспозиции стали более 113 тысяч человек.
Стоит отметить, что на выставке представлены свыше 450 полотен. Среди них есть работы мировых мастеров, в том числе Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса (его «Танец» является символом коллекции Сергея Щукина, так как полотно было создано по заказу мецената), Пабло Пикассо и не только.
Также в ГМИИ имени Пушкина открыта «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Ее с момента открытия посетили 56 тысяч 772 человека. Там представлены работы более современных художников, в том числе полотна «отца поп-арта» Энди Уорхола.
Посмотреть экспозицию «Щукин. Биография коллекции» можно до 15 сентября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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