Московский вуз оштрафовали на миллион рублей за взятку чиновнику
«Институт менеджмента, экономики и инноваций» (ИМЭИИ) в Москве оштрафовали на миллион рублей за крупную взятку сотруднику Рособрнадзора. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Ранее в вузе по данному факту проводилась проверка. По данным прокуратуры, руководители учебного заведения предприняли попытку передать полмиллиона рублей работнику Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Взятку предоставили с тем, чтобы сотрудник не проверял переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адресов.
По итогам ревизии было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В результате Мещанский районный суд Москвы приговорил вуз к административному наказанию.
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