Глава Следкома отчитался об изъятии у коррупционеров 2 миллиардов рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за 2018 год в рамках расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности было изъято имущество и средства на общую сумму почти 2 миллиарда рублей.

Как уточнил Бастрыкин, с 2011 года, когда появился Следком, в суд направлено почти 80 тысяч дел о коррупции и привлечены в качестве обвиняемых более пяти тысяч человек, наделенных особым правовым статусом, в том числе около трех тысяч депутатов органов местного самоуправления и мэров.

Следком занимается не только раскрытием коррупционных преступлений, но и взысканием компенсации ущерба, причиненного их совершением. Так, за три месяца 2019 года было арестовано имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 миллиардов рублей.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией, по мнению Бастрыкина, надлежит вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина призвал вину в суде.

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