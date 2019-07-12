Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в коррупции экс-замглавы ПФР
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Судья Наталия Дударь огласила приговор: отправить обвиняемого под стражу на два месяца до 9 сентября.
Стоит отметить, что мужчина призвал вину в суде и попросил тем не менее не заключать его под стражу.
— Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем. Я искренне раскаиваюсь, — признался Иванов и заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также попросил назначить ему иную меру пресечения. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Алексея Иванова задержали 10 июля, о чем СМИ сообщили только на следующий день. По предварительным данным, замглавы фонда подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время распределения средств бюджета. Свою вину он признал и подал в отставку.
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